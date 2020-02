Dubai EXPO Eesti kohviku hange kukkus läbi

Sihtasutuse EXPO 2020 Dubai Eesti Esinduse juht Andres Kask tunnistas hanke täna kehtetuks, tuues põhjuseks väikese konkurentsi.

«Riigihankes esitati ainult üks pakkumus ja peale pakkumuste esitamise tähtaega Eesti Hotellide ja Restoranide Liiduga konsulteerides, oli liidu hinnangul tähtaeg pakkumuste esitamiseks liiga lühike, mis võis tingida vähese konkurentsi,» rääkis Andres Kask.

Kuna käimasoleva menetluse staadium ei võimaldanud pakkumuste esitamise tähtaega enam pikendada ja uute pakkumuste esitamist, siis oli ainsaks võimaluseks menetlus kehtetuks tunnistada ning uus riigihange välja kuulutada.

Tegemist on seni ainsa hankega, mida EXPO sihtasutus on kahe miljoni euro maksumaksja raha kulutamiseks korraldanud. Vastava summa eraldas valitsuse otsusega sihtasutusele majandus- ja kommunikatsiooniministeerium. Kolmas miljon peab kokkuleppe kohaselt tulema EXPOl osalevatelt ettevõtetelt. Seni on sihtasutus ära kulutanud 288 000 eurot.

Postmees kirjutas möödunud nädalal, et pakkumusi kohvikuhankele sai esitada vaid 20. kuni 28. jaanuarini ning Eesti Hotellide ja Restoranide Liit pidas seda ilmselgelt liiga napiks ajaks.

«Pidasime nõu meie liidu liikmete, valdkonna spetsialistidega, kes on toitlustusteenuse hangetega ka varem kokku puutunud, ning nende ühine arvamus oli, et tähtaeg on võrreldes eeltingimustega ääretult lühike,» ütles liidu esindaja möödunud nädalal Postimehele.

Info hankimine kohapealsete potentsiaalsete partnerite kohta sellise ajaga oli tema sõnul väljakutse, mis ei olnud teostatav. Oma aja võtavad ka nõutud sertifikaatidee – näites halal-sertifikaadi saamine.

Andres Kask veel eelmisel nädalal kriitikaga ei nõustunud. «Meie hinnangul oli pakkumuste esitamise tähtaeg mõistlik arvestades EXPO ettevalmistuse ajagraafikut ja hanke keerukuse astet. Seda kinnitab ka fakt, et ükski dokumente alla laadinud huviline ei palunud hanke pakkumuse esitamise tähtaja pikendamist, mis on probleemi ilmnemisel tavapärane praktika,» ütles Kask.

Hanketingimuste kohaselt pidid pakkujad kaasama Dubais asuva partneri, kel on toitlustamiseks vajalik tegevusluba, või registreerima ise Dubais ettevõtte ja hankima toitlustamisloa.

Lisaks tuli pakkujal kaasata Dubais asuv ehitusettevõttest partner, kellel on EXPO alal ehitamisluba ja kes paigaldab inventari ja ehitab välja ventilatsioonisüsteemid vastavalt lõpp-projektile.

Samas on sihtasutus juba varem teada andud, et Eesti paviljoni ventilatsioonilahenduse pakkumiseks on sõlmitud leping Eesti ettevõttega ETS Nord, kes pakub heategevuse korras 50 000 euro eest oma tehnikat ja maksab sihtasutusele veel 100 000 eurot peale. ETS Nord sai möödunud aastas EASilt 468 000 eurot toetust välisturgude leidmiseks.

Tehnika aitab Dubaisse toimetada ettevõte Balti Logistika, kellega EXPO sihtasutusel on samuti leping sõlmitud. Sihtasutuse partner Standard ehitab aga restorani teenindusleti välispiirded ja tarnib mööbli.

Lisaks on juba EXPO paviljonis aktiivselt tegutsemas Bocuse d’Ori Eesti meeskond eesotsas Dimitri Demjanoviga, kes on aidanud toidupakkuja hanget ette valmistada. See meeskond sai möödunud aastal riigilt miljon eurot ürituse Eesti eelvooru korraldamiseks.

«Dimitri Demjanov aitas kontseptsiooni mõelda, tema abiga jõudsime seisukohale, et arvestades paviljoni ja selle köögiala mõõtmeid ja võimalusi, on mõistlik sinna rajada Eesti tänavatoidukohvik,» ütles sihtasutuse juht Andres Kask.

Hanketingimustes oli veel kirjas, et pakkuja peab kaasama Dubais kohapeal registreeritud arhitekti projekti kinnitamisega seonduvateks tegevusteks EXPO peakorraldajatega.

Pakkujal pidi olema vähemalt aastane toitlustusasutuse pidamise kogemus. Tema kohustuseks on lisaks kõigele vähemalt köögi tehnoloogilises plaanis ettenähtud ning näidisnimekirjana lisatud köögitehnika hankimine, hooldus, paigaldus ja eemaldus ning vajadusel transport Dubaisse ja tagasi Tallinna. Köögis tehtav ehitus peab olema lõpetatud hiljemalt 31. maiks.