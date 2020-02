EXPO kohvikus seakamarat ja õlut ei saa

Eestil on seekordsel EXPOl kasutada 400-ruutmeetrise põhjapindalaga kahekorruseline rendipaviljon, millesse on planeeritud ligi 50-tuutmeetrine köök ja kohviku teenindusala.

Hanketingimuste kohaselt peab kohviku menüü koosnema komponentidest, mis on omased Eesti köögile ning maitsed peavad peegeldama Eesti toidu mitmekesisust, toidutegemine toimub kliendi silme all lahtises köögis.

Kindel on see, et Eesti paviljoni köögis tuleb küpsetada musta leiba ja see peab olema vähemalt ühe toidu põhikomponent lõplikus menüüs. Alkoholi müük ja kasutamine toidu valmistamisel on aga keelatud, nagu ka sealihast või mõnest sealiha kõrvalproduktist valmistatud toit. Köögis kasutatavad toiduained peavad omama vajadusel halal-sertifikaati.