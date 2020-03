Karm: pooled IT-majad ootavad käibe järsku kukkumist

Valimisse kuulus 15 ettevõtet, kus töötab kokku üle 280 inimese. Allies Digitali tegevjuht Priit Pavelsoni sõnul märgati mõjusid juba märtsi keskpaigas.

«Meie äri spetsiifika on viia kokku teenust vajav ettevõte arendusmajades palgal olevate ekspertidega, kel parasjagu töökoormus väike või kes on muul põhjusel võimeline uude projekti kiiresti sisenema. Meil oli hüpotees, et ettevõtted muutuvad majasiseste arendajate värbamisel ettevaatlikumaks. Nii otsustasime kriisi mõju arendusmajadele lähemalt uurida,» rääkis ta.

Valimisse kuulunud arendusmajadest:

75% on peatanud värbamistegevuse eriolukorra ajal;

73% on langetanud teenuse hinda teatud kliendisegmentidele;

67% on saanud klientidelt teateid maksetähtaegade ajatamisest;

53% on kaotanud projekte viimase kolme nädala jooksul;

47% prognoosib oma ärile vähemalt 30-protsendist käibelangust teises kvartalis;

33% protsenti kaalub ajutist palkade langetamist eriolukorra ajal;

33% protsenti kaalub osalist koondamist;

13% protsenti teatas, et tööta arendajate hulk ettevõttes on 3 nädalaga kasvanud.

Pilootuuringu tulemused näitavad kriisi sügavust. «Majandus on integreeritud ökosüsteem. Selget mõju tunnevad arendusmajad, mis pakuvad teenust transpordi, turismi- ja turundussektorile. Ka startup-sektor on teenuste sisseostmisel ettevaatlik. Kriisi mõju ei tunne veel need, kelle kliendiportfell koosneb valdavalt avalikust- ja korporatiivsektorist,» ütles Pavelson.

Tema hinnangul oleme kriisi haripunktist veel kaugel. Samas näeb Pavelson võimalusi. «Praegustele andmetele tuginevalt võib prognoosida koondamisi. Värbamise osas ollakse ettevaatlikud. Kui ettevõte on pikalt planeerinud mõnd IKT-arendusprojekti, siis arendusmajades vabu töökäsi on. Tähendab, et kvaliteetne ressurss on kättesaadavam. See annab võimaluse värvata arendusmajade eksperte oma meeskonda, vältides ettenägematust, kus peab palgatud arendajale poole aasta pärast koondamisteadet ulatama,» rääkis ta.

Valimisse kuulunud ettevõtte Mooncascade tegevjuht Anu Einbergi sõnul peavad arendusteenuse pakkujad olema loovad ja katsetama uusi lähenemisi: «Kriisisituatsioonis peab ITK-teenusepakkuja lähtuma kliendi muutuvast vajadusest. Suurenenud läbipaistvus meie ja teiste teenusepakkujate arendusressursile on positiivne nii kliendi kui meie vaatevinklist. Võimalus anda tellijale pidev ülevaade meie vabadest spetsialistidest loob eelduse, et meieni jõuab just see tellija, kelle teenindamiseks meil võimekus parasjagu olemas on,» selgitas ta.

Pilootuuring toetub viieteistkümne väikese- ja keskmise suurusega arendusmaja vastustele, kus töötab keskmiselt 19 inimest. Valimisse kuulusid Acty, Bind, Birkle IT, CXL, FOB Solutions, Ignite, MindTitan, MobiLab, Mooncascade, New Time, nodeSWAT, Plakit, Singleton, Srini ja Thorgate.