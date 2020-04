Kuidas on ülemaailmne eriolukord muutunud suhtumist videomängudesse? Kas e-sport võib olla tavaspordi pääsetee? Millised on need videomängud, mida kodus olles mängida võiks ning millistest pigem suure ringiga eemale hoida? Neile ja teistele küsimustele otsivad vastuseid saatejuhid Andri Allas ning Ago Ahas.