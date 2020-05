Tüli Amazonis: asepresident pani ameti maha

Tim Bradley kirjutas oma blogis, et põhjuseks on Amazoni käitumine nn vilepuhujatega. Nii vallandas Amazon töötaja, kes organiseeris protesti selle nimel, et laotöötajad saaksid samuti omale koroonaviiruse ajal isikukaitsevahendid. Kui Bradley kuulis, et Amazon vallandas ka töötaja, kes organiseeris uut protesti ning tegi väljaütlemisi Amazoni kliimaprobleemide vastu, sai Bradleyl küll ja ta pani ameti aprilli lõpus maha. Bradley kirjutas, et tal on kahju, kuna töö Amazonis oli tema elu parim töökoht, kuid vilepuhujate vallandamised olevat märk «mürgisest organisatsioonikultuurist» ning ta ise ei soovi «seda mürki ei teistele jagada ega ise juua». Bradley nentis, et lahkumisega kaotab ta ligi miljon dollarit.