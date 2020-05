Electronic Arts: viiruse tõttu võivad mängud hiljem välja tulla

Selgub, et investorid ei ole olukorraga rahul. Kuigi müügitulu ja kasum olid suured, vedasid seda FIFA ja Apex Legends, aga aktsionärid lootsid kasutajatelt karantiinideajal suuremat tulu teenida. Samuti ei tulnud EA lõppenud kvartalis ühegi uue mänguga välja. Veelgi enam, riskiprognoosis viitab firma, et koroonaviirus on ka teda tugevalt puudutamas.

Kuna paljude mängude turuletoomine oli seotud spordiüritustega, on nende ärajäämine mängude ilmumisgraafiku segi löönud. Maailma majanduse kehvem väljavaade võib tähendada, et inimesed ei soovi enam arvutimängudele nõnda palju kulutada. Ning tuleb arvestada veelgi suuremate tõrgetega Electronic Artsi töös, kuna tema enda kontorid on samuti viiruse leviku tõttu suletud ning see võib omakorda viivitusi põhjustada.