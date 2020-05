Microsoft pakub Surface'i isepurunevale ekraanile tasuta parandust

Isepuruneva ekraani probleem puudutab Microsoft Surface 3 laptoppi, mis alles möödunud aastal turule tuli. Probleemi ekraaniga märkasid kasutajad juba üsna alguses, aga nüüd kinnitas internetihiid, et süü on firmapoolne. Varasemalt arvas Microsoft, et probleem on kasutajate poolel. Microsoft teatas, et pakub purunenud ekraaniga laptopile tasuta remonti.