Tehniline viga maksis maailmakuulsale kauplemisplatvormile 100 miljonit dollarit

Interactive Brokersi hädad algasid peale 20. aprillil, kui juhtus see, mida maailma ajaloos veel juhtunud polnud: nafta hind läks negatiivseks. Teisisõnu: kui kaupleja tahtis osta barreli naftat, maksis USA sordi tootja talle vahepeal 37 dollarit pealegi. Et tooraine hind negatiivseks läheb, polnud arvesse võtnud ka Interactive Brokersi kauplemisplatvorm.

Veelgi halvem: kui tavaliselt on kauplemisplatvormidel peal piirid, et inimene ei saa kaotada rohkem raha kui tal kontol on – Shahil tol hetkel 77 000 dollarit, siis negatiivne hind tegi katki ka Interactive Brokersi süsteemi, mis arvestas, kui suurt rahalist puhvrit kaupleja kontol hoidma peaks, et konto miinusesse ei läheks. Shah sai keskööl teada, et on paar tuhat dollarit mängu pannes jäänud võlgu tervelt 9 miljonit dollarit.