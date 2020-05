Facebook pakub meemimure lahendajale 100 000 dollarit

Internetihiid kirjutab oma blogis, et otsib lahendust sotsiaalmeediaplatvormil levivatele „vihameemidele“. Nüüd kaasatakse probleemi lahendamiseks kolmandaid osapooli. Facebook annab asjast huvitatutele käsutusse kogu oma vihameemi-teemalise andmestiku, kirjutab firma. Kes suudab luua rakenduse, mis oleks võimeline vihameeme automaatselt tuvastama, saab Facebookilt väärilise tasu. Firma teatas, et vihameemi-auhinnafond on 100 000 dollarit.