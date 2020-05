Apple pakub vanematele telefonidele uuendust

Apple teatas, et lisaks iOS 13.5 uuendusele on saadaval uuendus ka vanematele mudelitele. iOS 12.4.7 uuendus on mõeldud nendele seadmetele, mis iOS 13ga ei ühildu. Nende seas on iPhone 5, 6 ja 6 Plus. Samuti iPad Airi esimene generatsioon, iPad mini 2 ja 3 ja iPod touch 6nda põlvkonna mudel.