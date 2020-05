Täna öösel saab jälgida USA kosmoselennu starti

SpaceXi ja NASA ühislend saadab Falcon 9 kosmoseraketiga rahvusvahelisse kosmosejaama kaks astronauti, Douglas Hurley ja Robert Behnkeni. Tegu on esimese erafirma ja riigi koostöös tehtud kosmoseprojektiga, senimaani on kosmoseprojektid olnud rangelt riiklikud. Seni on USA andnud kosmoseprojektide tellimused kahele firmale: Elon Muski SpaceXile ja Boeingule. Algselt pidi lend toimuma juba 2017. aastal, kuid projekt jäi venima.