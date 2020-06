Google kaevati andmeahnuse pärast kohtusse

Bloomberg kirjutab, et USAs minnakse taas Google’i vastu: nimelt süüdistavad kasutajad Google’t selles, et kuigi Chrome’i brauserit kasutades võib loobuda andmete kogumise funktsioonist, koguvad külastatavad lehed ise Google’i jaoks andmeid rahulikult edasi. Vastavalt California San Jose kohtusse laekunud kaebusele süüdistavad kasutajad Google’t, et too kogub ja salvestab IP-aadresse ja otsingute ajaloo iga kord kui kasutajad veebilehti külastavad või mõnda Google’ga seotud äppi kasutavad – näiteks Google Analyticsit või Google Ad Manageri.