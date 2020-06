RIA HOIATAB ⟩ Taas on levima hakanud õngitsuskirjad

RIA on saanud viimasel paaril nädalal tavapärasest rohkem teateid juhtumitest, kus küberkurjategijad on saanud ligipääsu Eesti riigiasutuste või ettevõtete meilikontodele ning saadavad nende nimel õngitsuskirju, eesmärgiga varastada kontoandmeid ja paroole.

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektori asetäitja Lauri Aasmanni sõnul on õngitseja eesmärk saada kätte konto omaniku kasutajanimi ja parool, et nende abil uusi pettusi korraldada.

«Selliseid e-kirju on viimastel nädalatel saanud vähemalt paar tuhat inimest. Kuna õngitseja kasutab kirjade saatmiseks varasemate õngitsustega hangitud ligipääsu asutuste ja ettevõtete meilikontodele, on alust arvata, et selliseid laineid on veel tulemas,» sõnas Aasmann.