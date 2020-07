Bitcoinikelmidel õnnestus Twitteri-kontosid häkkides välja petta 100 000 dollarit

Kontosid häkiti vaid mõne minuti jooksul ning kuulsuste Twitterilehele postitati sõnum, et konto omanik kahekordistab kõik bitcoinid, mis talle kindlaksmääratud bitcoini-kontole saadetakse. Petturid said nõnda 350 kasutajalt kätte enam kui 100 000 dollarit, kirjutab Financial Times.

Reeglina nägid Bill Gatesi ja teiste kuulsuste kontode all tehtud postitused välja üsna ühesugused: vigases inglise keeles teatati, et kui kindlaksmääratud bitcoini-kontole saadetakse rahasumma, siis konto omanik kahekordistab selle. «Sina saadad 1000$ ja mina saadan 2000$ tagasi!" seisis näiteks Elon Muski kontol. Tagesschau.de täpsustas, et nimetatud konto oli kolmapäeval suletud, aga enne seda oli sinna kogunenud 12,9 bitcoini. See teeb tänases vääringus ca 117 000 dollarit. Kolmapäeva õhtuks oli pool bitcoinidest kontolt välja kantud.

Osa säutse kustutati, tõenäoliselt konto pärisomaniku poolt, kuid mõnel puhul oli märke, et pahategijad said ikka veel kontodel rahulikult tegutseda.

Twitter reageeris probleemile nõnda, et blokeeris ajutiselt probleemsed kontod, nii et päriskasutajad ei saanud enam postitusi teha, samuti ei olnud võimalik paroole vahetada. Sama takistus võib tabada paljusid Twitteri 166 miljonist kasutajast ajal, mil Twitter juhtunut uurib.

Twitteri juht Jack Dorsey ütles kolmapäeva õhtul, et «Twitteril on olnud karm päev» ning lubas teatada, mis täpselt sündis, kui nad on asjasse selgust toonud.

FBI andmetel on nad juhtunust teadlikud, aga nende hinnagul sattus ohvriks kuulsuste sotsiaalmeediakonto, mitte kuulsused ise. Petturite eesmärk oli selge: saada kontode jälgijad niikaugele, et nad oma bitcoine loovutaksid.

Kuna bitcoinipetised suutsid vaid minutitega väga suure hulga kuulsuste kontosid kaaperdada, siis tekitab see küsimusi, kui turvaline Twitter ikkagi on. Twitteri aktsia kukkus järelturul 4%.