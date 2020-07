Milline lend! Tulemused panid AMD aktsia rallima

Arvuti- ja graafikasegmendi müügitulu kasvas aasta varasemaga võrreldes 45% 1,37 miljardi dollarini. See on ka üksus, mis hõlmab endas ka arvutite kiipe ja graafikakaarte.

Kolmanda kvartali käibeks prognoositi 2,55 miljardit dollarit, mida oli pea 200 miljonit rohkem kui analüütikud lootsid. Kõik see aitas aktsial tõusta. Järelturul tõusis aktsia enam kui 10% 74,6 dollari tasemele. AMDd aitab ka konkurendi Inteli häda: möödunud nädalal teatas kiibitootja, et uue põlvkonna kiipide tootmine ikkagi venib. Selle põlvkonna kiibid on AMDl aga juba olemas.