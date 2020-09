Apple on alati tahtnud olla kõikidest sõltumatu. Firma jaoks see tähendaks mitte ainult suuremat kasumit, vaid ka võimalust kontrollida kõiki tehnilisi aspekte oma seadmetes. Esimesed sammud on tehtud ning nüüd tekkivad sosinad, et Apple'il on ka edasised sammud juba arenduskäigus.