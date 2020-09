ARVUSTUS ⟩ NVIDIA GeForce RTX 3090 – uus mailma võimsaim videokaart

Eelmise põlvkonnaga võrreldes on RTX 30-seeria tõesti märgatavalt kiirem. Kui eelmine põlvkond tegi marginaalse jõudluse hüppe, siis tänavu ilmuvate kaartide puhul on erinevus koguni kümnetes protsentides. Eelmise põlvkonna RTX 2080 Super 800 euro eest andis mänguritele võimalust nautida videomänge kõrgetel kaadrisagedustel 2560 x 1440 resolutsioonil, kuid 4K lahutusega jäi see kaart hätta. Nüüd võimaldab 800 eurot maksev RTX 3080 mängida kõiki teoseid 4K resolutsioonil üle 60 kaadri sekundis.

Testimiseks kasutatud arvuti spetsifikatsioonid: Intel Core i9-10900K, 32 GB RAM, 1 TB NVMe SSD. FOTO: Andri Allas

RTX 3090 on aga sellest järgmine samm – kasutades GA102 graafilist kiipi on RTX 3090 sees rohkem aktiivseid CUDA-tuumasid (NVIDIA kaartide põhiline arvutusühik) kui kunagi varem. Võrreldes eelmise põlvkonna kuninga Titan RTX-iga on RTX 3090-l üle kahe korra rohkem CUDA-tuumasid.

Lisaks 10 496 CUDA-tuumale on RTX 3090-l 24 GB uuemat tüüpi GDDR6X videomälu, mis jookseb 19 Gbps kiirusel. See on hetkel kiireim, mida võib videokaarti panna ja kõige põnevam on lisaks kõigele ka selle ülekiirendamise võimalus. NVIDIA poolt lubatud graafilise kiibi baas-taktsagedus on 1395 ning boost-sagedus 1695 MHzi, kuid kaart jookseb tihtipeale 2000 MHzi piires.

Seetõttu annab RTX 3090 kõikides mängudes ülihäid tulemusi:

Nagu näha on RTX 3090 oma väikesest vennast RTX 3080-st veelgi parem 4K lahutuses, kuid kõige silmapaistvam on 8K resolutsiooni tulemus. NVIDIA sõnul on RTX 3090 sobilik videokaart 8K lahutusel videomängude nautimiseks, kuid reaalsus on veidi teine – see kindlasti sõltub mängust, mängija eelistustest graafiliste sätete ja kaadrisageduse osas ning ka üldisest 8K lahutuse vajadusest ja olulisusest. 8K kasulikkus 2020. aastal on kaheldav arvestades 8K paneelide vähesust, kvaliteeti ja kõrget hinda.

See-eest on RTX 3090 vaieldamatult uus graafikakaartide kuningas, eriti kõrgematel resolutsioonidel nagu 4K. Juhul, kui mõnel lugejal on huvi videomängude vastu ning kodus olemas ka HDMI 2.1 toega teler (mis on selles kontekstis ülioluline, et saavutada 4K resolutsiooni ja 120 Hzi toe), siis RTX 3090 on selge ja mõnes mõttes ka ainus valik.

Testides kasutati MSI poolt arendatud Gaming X Trio jahutiga RTX 3090 mudelit, mis teeb kõike, et jahutada ülivõimsat RTX 3090 graafilist kiipi. FOTO: Andri Allas

Lisaks sellele, et HDMI 2.1 toega paneelide valik on vähene ja nende hind väga kallis, on RTX 3090-ga kahjuks sarnane lugu. Mitte ainult ei ole kaartide saadavus ja valik hetkel kehv, eriti Eestis, siis olemasolevate kaartide hinnad algavad 1500-st eurost ning võivad jõuda kuni 2000 euroni. Sellise raha eest on võimalik panna kokku uus arvuti, lisada sellele monitor ning nautida kõiki mänge 2560 x 1440 resolutsioonil ülikõrgetel 120+ kaadrisagedustel.

Kas selline kaart on üldse vajalik? Kindlasti – ilma selleta ei saaks videomängu- ega videokaarditööstus edasi areneda. Kuid kes peaks sellist kaarti ostma, on juba täiesti teine küsimus. Juhul, kui inimene ei ole kindel, kas temal on RTX 3090 graafikakaarti vaja, siis suure tõenäosusega on vastus eitav. RTX 3080 annab veidi madalamaid kaadrisagedusi poole väiksema rahasumma eest, mistõttu on mõistlik valik just see. Värskelt ilmunud RTX 3090 graafikakaart ei olegi mõeldud mängimiseks, vaid pigem inimestele, kes tegelevad graafikakaardi põhise arvutitööga, näiteks 3D-modelleerimine ja kõrgetel resolutsioonidel videotöötlus.