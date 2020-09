ARVUSTUS ⟩ Kui paaritada Huawei Apple'iga: Huawei Watch GT 2 Pro

Hiljuti ilmunud Huawei Watch GT 2 Pro võib esmapilgul tunduda nagu nutikell, kuid reaalsus on veidi teine. Kuigi kellas on grammike nuti, nutikust sportimiseks on selles palju rohkem. See on abivahend aktiivsele inimesele, mis sobiks ka pidulikumal juhul randmel hoida.