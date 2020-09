ARVUSTUS ⟩ Haruldast valgustehnoloogiat kasutav Razer Huntsmani mänguriklaviatuur

Mehaaniline lüliti sarnaneb oma olemuselt kirjutusmasinale – eduka vajutuse korral antakse inimesele füüsilist tagasisidet, mida tavalistel membraaniga klaviatuuridel ei ole. Just see tagasiside toobki kasutajale mõnusat tunnet ning on eriti kasulik neile, kes iga päev tegelevad kirjutamistööga. Mänguritele meeldib see tehnoloogia nii selle füüsilise tagasiside kui ka lülitite vastupidavuse tõttu.

Kõige populaarsemad mehaanilised lülitid on CherryMX, kuid paljud firmad on hakanud arendama ka enda omi – näiteks Razer jaotab oma lüliteid rohelisteks, oranžideks ja kollasteks. Kõik nad erinevad omavahel vajutuse tundlikkuse ja selle jaoks rakendatava jõu võrra. Opto-mehaanilised lülitid võeti kasutusele esimest korda 2018. aastal Razeri poolt. Nende suurim erinevus tavalistest mehaanilistest lülititest seisneb selles, et tavalise füüsilise vajutuse aktivatsiooni asemel on optomehaanilistes klahvides pidevalt töötav valguskiir, mis nupu vajutusel läheb lülitist läbi ning kohe saadab signaali ka arvutisse.

Optomehaanilise lüliti tööprintsiip. Razer

See võimaldab igal nupuvajutusel olla kiirem ja täpsem. Samuti joondab see ajaliselt füüsilist tagasisidet nupuvajutusest ja arvutisse saadetud signaalist, mis on tavaliste mehaaniliste lülitite puhul võimatu. Selle tõttu saavutab see tehnoloogia lühema käivitushetke 1,5 mm juures, võrreldes teiste klõpsatavate lülititega 2 mm juures. See on hea, kuna kiirem aktivatsioonipunkt on parem mängimiseks, kuid optomehaaniliste lülititega jääb lühema aktivatsioonipunktiga alles ka see klõpsatav heli. Nii kombineeritakse parimaid aspekte nii mänguritele mõeldud kui ka mõnusa klõpsatava heliga klaviatuuridest.

Veel üheks optomehaaniliste lülitite plussiks võib nimetada nupu tagasipõrkamise viivituse puudumist – see tähendab, et nuppu lahti lastes ei kaota me enam neid üliolulisi millisekundeid, mille jooksul mehaanilised lüliti osad tagasi oma positsioonile jõuaksid. Selle asemel valgusesignaal lihtsalt blokeeritakse ära ning vajutuse reaktsiooni aeg taas väheneb.

Razer Huntsman klaviatuur. FOTO: Andri Allas

Kõik need tehnoloogiad on kasutuses Razer Huntsmani klaviatuuris. See tekst on kirjutatud Huntsmaniga ning võin öelda, et see on kindlasti parem kogemus kui sülearvuti- või ka vana membraaniklaviatuuriga võrreldes. Samuti mängisin sellega «Tony Hawk's Pro Skaterit». Kui põline kahekümneaastase kogemusega fänn võin öelda, et kõik klaviatuurid selleks ei sobi.

Minu varasem kogemus punaste Kailhi lülititega (mis on muuhulgas mehaanilistest kõige sobilikumad mängimiseks) oli üpriski negatiivne just vajutuse sisendlatentsi tõttu. Razer Huntsman aga üllatas mind oma kiirusega, see-eest tuldi minu käest küsima, kust tuleb see tugev müra. Sagedate vajutuste korral teeb klaviatuur ikka märgatavat häält, nii et öösel seda aktiivselt kasutada ei ole soovitatav, eriti kui kodus on teisi inimesi, kes soovivad magada.

Ehituskvaliteet on seadmel suurepärane – jalad on reguleeritava kõrgusega, kuigi minu eelistus oleks olnud veelgi kõrgem. Samuti eelistaksin randmetuge, mis on saadaval vaid kallima Razer Huntsman Elite mudeliga.

Razer Huntsman saab tugeva soovituse vaid siis, kui on soov soetada seade üle 150 euro eest. Hind on sellel klaviatuuril tõesti krõbe, kuid midagi teist sarnast turul ei olegi. Kui on soov saada parimate klahvide, sisendlatentsi ning välimusega klaviatuur, siis ega kaugemale vaatama peagi, kuid nagu on enamasti elus – korraliku kvaliteedi eest peab korralikult maksma.