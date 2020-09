ARVUSTUS ⟩ Huawei Watch Fit: peaaegu aktiivsusmonitoride järgmine põlvkond

Huawei Watch Fit on uus aktiivsusmonitoride seeria, mis langeb omaduste ja hinna poolest umbes keskklassi. Kellal on väiksema, veidi pikema ekraaniga põhipaneel ning silikoonist kellarihm, mida saab soovi korral ka asendada. Kell istus mõnusalt käes ning nädala jooksul ma ei märganud, et see oleks millegi külge kinni jäänud või kuidagi seganud, mida ei saa öelda minu isikliku Xiaomi Mi Band 5 kohta.

Huawei Watch Fit ei kasuta kõige võimsamat protsessorit nagu on näiteks lipulaeva Huawei Watch GT 2 Pro sees, kuid seda ei ole isegi tunda. Kell reageerib kõikidele vajutustele ja puudutustele kiiresti, mõnes mõttes ka sujuvamalt kui selle suurem vend GT 2 Pro. Kuna tegu on aeglasema protsessoriga, on ka funktsioonide valik väiksem ja operatsioonisüsteem lihtsam, mistõttu saab kiip oma tööga ilusti hakkama.

Huawei Watch Fit. FOTO: Andri Allas

Huawei otsustas integreerida kella sisse GPSi, mis annab kasutajatele võimaluse käia välitreeningutel ning jälgida oma teekonda ilma telefonita. See-eest ei saa Watch Fiti peale laadida muusikat, nagu on näiteks võimalik Huawei Watch GT 2 Pro puhul, nii et kui muusika on oluline, siis peab telefoni (või ehk ka mingi muu seadme) ikkagi kaasa võtma. Sellisel juhul ei ole integreeritud GPSil ka väga mõtet kuna saab säästa kella akut ning kasutada telefoni GPSi.

Watch Fiti õues kasutades oli kogemus samuti sujuv. Võrreldes Xiaomi Mi Band 5ga näitas Huawei kell pidevalt umbes kümme protsenti vähem samme, kuid see võib olla seotud näiteks vasaku ja parema käe erinevate liigutusmustritega (Watch Fiti kandsin vasakul ning Mi Band 5 paremal käel) või ka sensorite täpsusega. Samuti olid nii une kui ka hapnikuküllastuse näitajad Huaweil täpsemad.

Xiaomi Mi Smart Band 5 on üks odavamaid ning populaarsemaid aktiivsusmonitore. FOTO: Xiaomi

Lisaks sammulugejale on spordiinimestel muidugi võimalik valida ka paljude spordialade vahel. Huawei mainib 96 treeningrežiimi. Kuna kell on veekindel kuni 5 ATMi, siis saab sellega vabalt ka ujuda ja pesta ning see ei karda tugevat vihma. Peale erinevate treeningrežiimide lisas Huawei ka 12 kella sisse ehitatud treeningut, mida kasutaja saab aktiveerida ja järgida. Kuigi inimesed ei pruugi igapäevaselt neid kasutada, siis iga samm toetamaks inimeste liikumist ja treenimist on teretulnud. Tubli töö!

Samuti tahan kiita ja innustada Huaweid ka edaspidi kasutama füüsilisi nuppe oma seadmetel. Puutetundlikkus on tehnoloogiliselt äge, kuid treeningu või kiire liikumise ajal ei ole alati lihtne vajutada «õigesse kohta», et puutetundlikku ekraani aktiveerida. Füüsilised nupud on töökindel ja usaldusväärne viis jõuda soovitud efektini, eriti aktiivsusmonitori puhul.

Huawei Watch Fit – kella serval on näha füüsilist nuppu, mida on väga mugav kasutada. FOTO: Andri Allas