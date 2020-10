PILOOT RÄÄGIB ⟩ Lennukihoolduses on ajaga kasvanud probleemi tuvastamise suutlikkus

Mistahes olukorras peab lennuk alati maa peale tagasi jõudma. «Et see oleks võimalik, peab lennuk olema tehniliselt heas korras. Sellest tulenevalt on lennukile ja selle kõikidele seadmetele määratud äärmiselt kindel hooldusrutiin,» selgitab Lubi.

«Igale lennule eelneb lennuki visuaalne ülevaatus – lennueelne kontroll, mille eest vastutab kapten,» tutvustab Lubi esimest etappi ranges tegevuste järjestuses.

Järgnevad etapid toimuvad vastavalt lennukihoolduse programmile. Väljakoolitatud lennukitehnikud ja insenerid teevad vastavaid hooldusi, järgides programmi reeglistiku.

Mart Lubi FOTO: Kaia Gil

Lennuk algosadeks lahti

Falcon-tüüpi lennukite kõige suurem kontroll ehk C-check ootab lennukit selle kuuendal sünnipäeval. Tegemist on kõige põhjalikuma ülevaatusega, mille käigus võetakse lennuk algosadeks lahti, avatakse kõik paneelid ja kontrollitakse kõike vastavalt rangetele eeskirjadele. «Otsitakse näiteks korrosiooni, väsimuse märke ja mikropragusid,» loetleb piloot mõningaid objekte, mida kaks kuud kestva hoolduse käigus põhjalikult uuritakse.

Nextant-tüüpi lennukil viiakse plaaniline hooldus läbi iga 200 lennutunni järel, mille jooksul toimub visuaalne kontroll. Lubi sõnul peab Nextandi mootorit hooldama iga 300 lennutunni järel, mil vahetatakse õlifilter. Samal ajal toimub mootori andmete allalaadimine, mis saadetakse mootoritootjale analüüsimiseks.

Lennukihooldus. FOTO: Fort Aero AS

Lubi nendib, et ühe lennuki keskmine eluiga on 25–30 aastat ning selle aja jooksul on kõiki osi võimalik välja vahetada – mootorit, navigatsiooniseadmeid, isegi kere saab lahti võtta või kandvaid konstruktsioone vahetada. Otsus, kas remontida või lennuk maha kanda, sõltub sageli pigem rahalisest poolest. «Kui lennuk on näiteks rajalt välja sõitnud ja saanud suuri purustusi, on küsimus selles, kas on mõistlik õnnetuse-eelne seisund taastada või lennuk maha kanda. Oletame, et viga on saanud peenemad keredetailid. Sel juhul on parandamine kindlasti kallis. Samaaegselt avioonikat, näiteks navigatsiooni süsteeme, on tihtilugu võimalik maha võtta ja kasutada hiljem teistel lennukitel. Seda loomulikult tingimusel, et need tunnistatakse kontrolli käigus kõlbulikuks. Kõik sõltub asjaoludest,» valgustab piloot lennukihooldusega kaasnevaid otsustuskohti.

Mootori kontroll kui üks olulisemaid

«Kõikidel mootoritel tuleb teatud aja jooksul võtta õliproov ja saata see tehasesse kontrolli. Analüüsi käigus tuvastatakse, kas õlis on metallosakesi, milline on nende suurus ning metalli tüüp ja kas õli viskoossuses esineb muutusi. Iga mootori puhul teostatakse selline kontroll eraldi,» selgitab Mart. Lisaks saadetakse kontrolli kõikide mootorite digitaalsed andmed, mida lennuki pardal pidevalt salvestatakse. Kogu mootori tegevus on 100-protsendiliselt analüüsitud.

Lennukihooldus. FOTO: Fort Aero AS

«Kui mootori andmete analüüs näitab, et kõik on tavapärane, jätkatakse opereerimist. Kui ei, võetakse mootor maha ja saadetakse hooldusesse. Selleks ajaks, mil mootor on hoolduses, paigaldakse lennukile rendimootor. Tehases otsitakse kõrvalekalde põhjust, vajadusel võetakse mootor lahti ja kulunud või kahjustunud osad vahetatakse välja.»

Lisaks mootorile läbivad kõige sagedamini kontrolli telikud, rehvid ja rehvirõhk.

Ajaga uued võimalused