Google, Apple, Facebook ja Amazon on ammu Euroopa Komisjoni hambusse jäänud – digihiiud on viimasel aastakümnel aktiivselt ära kasutanud Euroopa Liidu mahajäämist digisektori arengust. Seega ei saa salata, et väljend «üksnes kaks valdkonda kutsub oma kliente kasutajateks – narko- ja digiteenuste äri» pole just tühja koha pealt tekkinud. Nüüd lekkis tööversioon Euroopa Komisjoni üliolulisest digiteenuste aktist, mis võib sellele lõpp-punkti panna.



Ameerika Ühendriikide tehnoloogiagigandid on olnud ülimugavas positsioonis üle kümne aasta – regulatsioonid nende kontrolli all hoidmiseks küll eksisteerivad, kuid nende tõhusus ja efektiivsus on ammu hakanud digimaailma kiirest arengust maha jääma. Üheks problemaatiliseks kohaks on aeg – kui Euroopa Komisjonile esitatakse konkurentsireeglite rikkumise kohta kaebus, siis uurimise algatamise ametlikust vormistamisest kuni lõpliku kohtuotsuseni võib tihtipeale kuluda kuni kümme aastat, mis on digimaailmas hoomamatu aeg.