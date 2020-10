ARVUSTUS ⟩ Samsung Galaxy Z Fold2 – tulevikuseade, millele maailm peab järele jõudma

Samsung Galaxy Z Fold2 5G, nimetame selle Fold 2-ks, on uusim Samsungi volditav seade, mida Samsung pakkus testimiseks mitmeks nädalaks. Tegu on tehnilise imega – üliõhuke klaas, mis on vaid 30 mikromeetrit paks, võimaldab ekraanil painduda. See-eest vajab volditav paneel ikkagi kaitset ekraanikile näol kuna ka väikesed liivaterad või pingemuutused võivad seda ülipeent materjali kergesti kahjustada. Õnneks ei tekita see mingeid probleeme – Fold 2 oli seestpoolt küll üllatavalt pehme ekraaniga, kuid kasutuskogemus oli kõigest sõltumata suurepärane. Peafaktoris on vältida küünte ja teravate esemete kasutamist – need võivad jätta ekraanile parandamatu kriime.