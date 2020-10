ARVUSTUS ⟩ Garmin Fenix 6 Solar – kell tõelisele ekstreemsportlasele

Fenixi kellad on mõeldud eelkõige neile, kes soovivad saada kõike ühes seadmes ja eelistavad tugevat industriaalset disaini. Garmin Fenix 6 Solar on käel mõnusalt kogukas, aga mitte liiga raske. See meenutab korralikult ületuunitud Range Rover Defenderi ja Nissan GT-Ri ristandit. Sisuliselt on see tõeline treeningseade, mida enamik meist kunagi ei vaja. Tavakodaniku jaoks vajaliku funktsionaalsuse saab ka kordi odavamatest kelladest, kuid sportlase või ekspeditsioonide hundina on see kell mõeldud just sulle. Tavatarbijana maksad liiga suure summa funktsioonide eest, mida sa kunagi ei kasuta.

Kõige keerulisem on alguses leppida, et sellise hinna eest pole puutetundlikku ekraani, mis teeks kasutamise mugavaks. Garmini suure võimekuse tõttu nõuab selle kella esmane seadistamine aega ja nuppude juhtimine harjumist. Õnneks kõik on kiirelt õpitav ja igal elemendil on oma loogika. Ilmselt ei ole puutetundlikku ekraani lisatud, et hoida kell sobilikuna temperatuuride ja rõhu kõikumistele, kuna see võib negatiivselt mõjutada puutetundlikke funktsioone. Taas tõestus sellele, et analoogjuhtimine, kuigi kobakam ja ebamugavam, on digitaalsega võrreldes töökindlam.

Kella kontrollimine käib selle pööramisel õiges suunas. Pilt on terav ja ere ning nähtav ilmaoludest sõltumata. FOTO: Garmin

Kasutamismugavus ja tagasiside kellalt on väga hea – pärast Garmin Connecti rakendusega seadistust on erinevate sportlike soorituste jälgimine väga mugav. Kell kandjat ei sega ja kordagi ei esinenud probleeme, et keset treeningut oleks tahtmatult mõnda ebavajalikku nuppu vajutanud.

Kella Solari ehk päikesepatarei funktsionaalsus on huvitav idee, aga kuna ekraan ise on vaid kümne- ning kella äär sajaprotsendise päikesepatarei kattega, siis reaalselt tavakasutajale Solari toest kasu pole. Pigem, olles mägedes eksinud, võib selline tugi anda vajaliku lisaenergia enda asukoha positsioneerimiseks, kuid tavatingimustes see kasutuskogemust küll ei muutnud.

Negatiivselt mõjus Fenix 6 puhul rihm, mis tekitas randmel lööbe. Ei ole sellise probleemiga ühegi teise kella puhul kokku puutunud.

Garmini rihmu on võimalik juurde osta ja kergelt vahetada. Valida saab viie erineva materjali vahel – silikoon, nailon, nahk, metall ja titaan. Testis oleval kellal oli silikoonist rihm. FOTO: Garmin

Tegime ka testi, kus andsime tavainimesele ülesande kell enda järgi seadistada. Pärast kahetunnist tegevust andis ta alla – kellal on liiga palju funktsioone, et kõigesse süveneda.

Garmin Fenix 6 Solari andis testimisse Garmin. Tegu on tehniliselt eriti keerulise seadmega – lisatud on väga palju funktsioone, mis võivad ühel või teisel puhul kasulikud olla. Kuid kõiki neid funktsioone korraga saavad kasutada vaid üksikud inimesed, kes tegelevad suuremamahuliste ekspeditsioonidega mägedesse või mõne muu ekstreemspordiga.

Garmin Fenix 6 Solari spordikell. FOTO: Garmin

Kui inimene teab, et plaanib minna mägedesse nädalaks ajaks, siis Garmin Fenix 6 Solar on parim variant, kuid kui plaan on joosta ringe ümber kodutiigi või sõita rattaga Otepääle, siis ei anna see kuussada eurot maksev kell midagi juurde, võrreldes kolm, neli või rohkemgi kordi odavamate seadmetega. Kui inimesel puudub kindel ettekujutus, mis seadet on randmele vaja, siis Garmin Fenix 6 Solar ei ole esimene variant.