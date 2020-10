ARVUSTUS ⟩ Samsung Galaxy Buds Live – uus disain, uued vead

Samsung Galaxy Buds Live püüavad tähelepanu eelkõige oma disainiga – isegi firma-siseselt oli klappide koodnimi «beans» ehk oad – Samsungi tootedisainerid kindlasti teadsid, millest võtavad inspiratsiooni. Nii kuularid kui ka nende hoiukarp on väga siledad ja läikivad, mistõttu võivad mõlemad lihtsalt sõrmede vahelt läbi kukkuda. Nagu kogemus on näidanud, mida mattisem ehk mitteläikivam on tekstuur, seda vähem lähevad nad mustaks ning tõenäosus neid ära kaotada on samuti minimiseeritud.