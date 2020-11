Telefonirakendused teevad kodusõppimise lihtsamaks ja meeldivamaks

Todoist – mugav ülesannete loend telefonis

FOTO: Todoist

Psühholoogid väidavad, et mällu kuhjunud ülesannete paberile kirjutamine vähendab ärevust tegemata tööde üle ja kirjapandud kohustusi on palju lihtsam ka meelde jätta. Huawei Eesti koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul asendab kaasaegne nutitelefon märkmepabereid ja aitab sama efektiivselt ülesandeid meeles pidada: «Me kõik teame, kui hea tunne on oma to-do listist tehtud tööde maha kriipsutamine, aga leidub ka mugavaid rakendusi nagu näiteks Todoist, mis täidab märkmiku ülesandeid ja sisaldab lisaks ka motiveerivaid funktsioone. Võib üsna julgelt öelda, et tüütud post-it paberilipikud ja pikad märkmiku sissekanded on ajalugu.»

Todoisti rakendus motiveerib kasutajat produktiivne olema sellega, et kasutaja teenib iga sooritatud ülesandega «karmapunkte», mille abil teeb äpp teeb kokkuvõtte tehtud töödest ja näitab produktiivsuse trendi. Todoistit on lihtne kasutada ning see võimaldab igaühel oma tööd süsteemselt planeerida.

Forest – Stay focused, produktiivsust analüüsiv rakendus keskkonnasäästliku lisaväärtusega

Forest - Stay Focused. FOTO: forestapp.cc

Kodus töötades või õppides on sageli väga raske kohusetundlik olla ja ülesandeid kiputakse edasi lükkama. Uuringud on näidanud, et kohustuste edasilükkamisest saab üle, kui täita väike, kuid väga konkreetne ülesanne või teha kasvõi mõni minut intensiivset tööd. Rakendus nimega Forest põhineb Pomodoro tehnikal, mille järgi on soovitatav töötada ainult 25 minutit korraga ja teha seejärel väike viieminutiline paus. Sellises rütmis tuleks töötada kuus korda järjest ja teha seejärel pikem 15-minutiline paus. See süsteem võimaldab nii piisavalt puhata kui ka tööd teha. Kohustuste edasilükkamine ja kõrvaliste tegevuste tegemine ei tundu enam nii ahvatlev, kui korraga tuleb töötada väikeste seeriatena.

Forest rakenduse üks missioone on aidata istutada puid massilistes lageraie piirkondades. Kasutaja kasvatab tööd tehes virtuaalset puud – kui õnnestub töötada katkestamata nii kaua, nagu eesmärgiks sai seatud, siis saab virtuaalne puu täiskasvanuks. Katkestades töö enneaegselt kuivab puu ära. Mängulise lahenduse juures on aga kõige parem see, et virtuaalselt kogutud krediiti saab teisendada rahaks, mida saab annetada organisatsioonidele, mis istutavad päriselt puid. Äpi arendajad annetavad näiteks Trees for the Future organisatsioonile, mis on juba istutanud pea miljon puud üle kogu maailma.

AnkiDroid Flashcards – virtuaalne mälutreening

AnkiDroid Flashcards FOTO: AnkiDroid

Õpilased peavad meelde jätma lugematul hulgal olulist ja detailset infot. Mälu treenimiseks on hea lahendus näiteks rakendus nimega AnkiDroid Flashcards. Haridussüsteemis on juba pikka aega kasutatud kahepoolsete kaartide süsteemi, kus ühele kaardi poolele kirjutatakse küsimus või mõiste ning teisele poole vastus. AnkiDroid Flashcards rakenduse abil saab tuntud õppimismeetodit ka virtuaalselt otse nutitelefonis proovida. Äpis on automaatsed kontrollseansid, mis võimaldavad teadmisi proovile panna ja ülesannete keerukust hinnata. Sooritatud testide tulemusel pakub tehisintellekt järgmisel seansil kasutajale tõhusamat kordamist ja võimaldab seeläbi materjali kiiremini õppida.

Kalender: unustatud klassika

Kodust töötamise ja õppimise perioodil on kalender näiliselt kasutu tööriist, sest kohtumisi on üsna vähe, kuid distantsõppe ja kodukontori üks kasulikumaid rakendusi on virtuaalne kalender, kus pidada järge oma ülesannet, online koolituste või kohtumiste üle ning neid teistega jagada. Virtuaalse kalendri kasutamise boonuseks on teavitused, mis annavad märku eelseisvate sündmuste kohta, olgu selleks siis järgmise õppetunni või videokoosoleku algus.

Mobiiltelefonid produktiivsuse tagamiseks

Huawei P Smart 2021 FOTO: Janis Vevers