Disain ja ehituskvaliteet

Sülearvuti disain on väga minimalistlik – minule antud masin oli 13,9-tolline tumehalli korpusega, kuid valikus on ka teisi kenasid värve. Kui üldine disain meenutab Sinule midagi, siis silm Sind ei peta – Huawei embab innustust Macbook Pro disainist, isegi värvi nimetus on nagu Apple’il - «Space Gray» on täpselt sama nimi nagu on Apple’i populaarseimatel tööarvutitel.