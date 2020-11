ARVUSTUS ⟩ Edifier G4 - parim taskukohane peakomplekt mängurile

Edifier G4 kohe paistab silma disainiga – klappidel on kindlat värvi aktsent, millele on lisatud ka LED-valgustus. Kuigi G4-d näevad välja nagu need oleksid avatud disainiga, ehk klapi välimine pool laseks heli läbi, et saavutada naturaalsemat heliprofiili, on see võrk vaid disainielement ning heli ei tule klapist välja – tegu on tavalise suletud peakomplektiga.