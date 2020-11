ARVUSTUS ⟩ Polar Grit X - korralik spordikell, mis võiks olla odavam

Euronics pakkus testimiseks Polar Grit X spordikella, mis on mõnusalt mehise ja tugeva välimusega. Seda on tunda ka seadet käes hoides, kuid positiivselt üllatav on, et samas ei ole see raske.

Kella iseloom on puhas spordikell ja oma põhiülesandega saab see kenasti hakkama. Profiilide valik on suur ja tarkvara on kergelt kasutatav, kuid midagi üleliigset ega moodsat sellel kellal pole. Ainus nutifunktsioon on mobiililt tulevate teadete kuvamine ja see samuti töötab piisavalt hästi.

Kellal on puutetundlik ekraan, kuid see jättis üllatavalt negatiivse mulje - selle tundlikkus oli nii kehv, et soosis kella käest ära võtta. Samas nuppude abil navigeerides töötab kell perfekselt kiiresti. Eriti positiivne on kella aku kestus - nädalase testiga seda tühjaks ei saanud, kuid trenne oli tehtud mõõdukalt ja kõik lisafunktsioonid olid seadmel sees.

Grit X-i taga on näha kõiki sensoreid, mis pidevalt loevad südamerütmi ja muid keha- ja liikumisaktiivsusi. FOTO: Polar

Spetsiaalsed laadijad on üks negatiivne joon, mis pea kõikidel nutikelladel on ühine - kui liigud ringi, siis varuks peab alati kaasas olema teine laadija ning nutikellade puhul on probleem eriti teravalt tunda. Õnneks spordikellade akud kestavad nutikelladest rohkem, mistõttu ei häiri see aktiivsusmonitoride puhul nii väga, kuid ikka - keegi võiks luua ühist kellalaadimise standardit nagu näiteks on telefonides USB-C.

Tehnilises mõttes on sellel kellal integreeritud GPS, kompass ja altimeeter ehk kõrguse mõõtmiseks mõeldud sensor ekspeditsioonide tarvis. Juhul, kui need funktsioonid ei paku suurt huvi, siis ehk oleks mõtekam vaadata odavamat kella. Peale riistvara on Polaril aga olemas ka oma tarkvaraline treeningplatvorm Polar Flow, mille abil saab jälgida kõiki oma treeninguid, und, üldist aktiivsust ja ka treeningplaane. Treeningplaan on spetsiaalne kuni mitme kuu pikkune arenguplaan, mida saab äppi sisestada ning selle abil seda ka paremini järgida.

Polar Grit X-il on olemas ka palju muid tarkvaralisi lisafunktsioone, mis ei pakkunud otsest huvi. FOTO: https://www.believeintherun.com/2020/05/21/polar-grit-x-performance-review/

Polar Grit X plussid:

Koostekvaliteet, eriti mõnusa tunde jättis selle kella rihm;

Mobiilis olev tarkvara on lihtne ja töötab probleemideta.

Polar Grit X miinused:

Arusaamatuks jäi, kas pärast treeningu lõpetamist on võimalik tulemusi automaatselt sünkroniseerida telefoniga - pärast igat trenni oli vaja käsitsi valida sünkroonimist kella menüüst;

Sellises hinnaklassis olev kell võiks pakkuda rohkem nutikust, näiteks kasvõi maksete võimalus.