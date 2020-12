Astravetsi tuumajaam Valgevenes võib töötada avariisüsteemita

Mahutite implosioon või paukne kortsumine leiab aset, kui mahuti on näiteks täidetud vaid veeaurudega (õhk on mahutist välja tõrjutud) ja need aurud hakkavad jahtuma ning kondeseeruvad veeks. Alaneva siserõhu tõttu kägardabki väline õhurõhk mahuti. Pildil implodeerunud pruulikoja mahuti. Samaalaadne juhtum võis aset leida ka Valgevene Astravetsi tuumajaamas aga tehniliselt on seal muidki võimalusi mahutite siserõhu äkiliseks alanemiseks.

FOTO: ProBrewer