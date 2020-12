Molekulaarbioloog Madis Metsis: eelisjärjekorras tuleks vaktsineerida ka lapsi ja võiks kaaluda ka iga soovija tasu eest vakstineerimist, mistahes riikliku plaani olemasolu korral

Koroonavaktsiinide saabumine on kõigile hea uudis. Vaktsineerimine saab alata kohe, kui vaktsiinidele on antud kastusload. Riigiti on vaktsiinidoose tellitud üsna erinvalt. Kanada on ette tellinud 9 vaktsiinidoosi elaniku kohta, Ameerika Ühendriigid 7 doosi ja Euroopa Liit 4,5 doosi elaniku kohta. Jaapanisse, kus tänane koroonaviiruse levikut puudutav epidemioloogiline olukord on jätkuvalt kontrolli all, on tellitud veidi üle kahe doosi elaniku kohta. Kurblooline on asjaolu, et vaesematesse riikidesse võivad vaktsiinid jõuda alles 2024 aastaks.