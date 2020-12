Kella koostekvaliteet on hea selle hinnaklassi kohta. Kindlalt suunatud õrnemale soole - mitmed naised seda kella vaadates mainisid kohe, et sellel on väga kena disain. Spordiprofiilid on Garminile omasel tasemel ja nende kasutamine on traditsiooniline - kui oled kasutanud üht Garmini kella, siis tead, kuidas kasutada seda.