Uuring paljastab, mida peavad eestlased nutitelefoni puhul kõige olulisemaks

Teiseks oluliseks omaduseks kaamera ja piltide kvaliteet, mille nimetasid kõige olulisemaks omaduseks ligi veerand alla 40-aastastest eestlastest. Seda saab seletada ka aktiivsema sotsiaalmeediakanalite kasutusega Facebookis, Instagramis ja TikTokis, kus on oluline, et jagatud sisu oleks suurepärase kvaliteediga.

Olulisuselt viimasena nimetati telefoni disaini – omadusi, mis hõlmavad selle suurust, paksust ja välimust. Kõige olulisemana nimetas seda vaid 17 protsenti vastajatest, samas kui kõige ebaolulisemana nimetas seda tunnust 34 protsenti. See näitab, et tänapäeval on ostjad seadmete põhiliste tehniliste näitajatega hästi kursis ning vähem on inimesi, kes valivad telefoni pelgalt välimuse järgi.