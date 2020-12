ARVUSTUS ⟩ Garmin Instinct Solar - robustne nutikell, millest on paremaid valikuid

Esimese üllatuse pakub vastuoluline välimus – see kas meeldib või mitte. Teiseks suureks üllatuseks on selle kella ekraan. Petlikult jätab see vanamoodsa elektronkella mulje. Samas kasutades on see täisfunktsioonalne spordikell, mida on üllatavalt lihtne kasutada. Isegi «nutikellalik» suhtlus telefoniga ehk sõnumite kuvamine ekraanil toimib väga kenasti.