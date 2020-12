Telefon on hea kingitus nii iseendale kui ka lähedasele ning jõulud on suurepärane aeg uue seadme ostmiseks. Kuidas aga telefoni valida ning mis omadusi leiab erinevatest hinnaklassidest?

Alla 150 euro

See on lihtsaimate telefonide hinnaklass – siin leiab suuresti vaid helistamiseks ja lihtsate operatsioonide tegemiseks mõeldud seadmeid. Odavate telefonide suurimaks eeliseks on suuremad akud ja vähem energianõudlikud protsessorid, mille tulemuseks peab neid seadmeid tihtipeale laadima vaid mõned korrad nädalas.