OTSEÜLEKANNE ⟩ Samsung esitleb uut tipptelefoni

Ettevõte tuleb välja uute lipulaevadega S21, S21 Plus ja S21 Ultra. Seni teadaoleva info kohaselt on Ultral neli kaamerat ja telefon toetab ka S Pen pliiatsit. Samas pole erinevalt Note'i seeria telefonidest S21 Ultral pliiatsit kaasas, vaid see tuleb eraldi osta.