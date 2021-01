VIDEO ⟩ India armee demonstreeris drooniparvega sihtmärkide hävitamist

India eesmärgiks on kasvatada droonide arv tuhandeni. Väikeste droonide parvi on võimalik kasutada näiteks vastaste õhukaitse ründamiseks.

Iga parves lendav droon suudab iseseisvalt tegutseda ja järgida ette antud käsklusi ilma, et põrkaks teiste droonidega kokku. Analüütik Zak Kallenborni sõnul võib tuhandest droonist koosnev parv rünnata nii paljusid sihtmärke, et seda saaks pidada lausa massihävitusrelvaks.

«Minu jaoks on küsimus, milline on nende autonoomne võimekus,» ütles Kallenborn. «Teadustaja märkis video alguses, et droonid on programmeeritud rünnakuid ellu viima. Pole aga selge kui hästi see süsteem päris lahinguolukorras töötaks, sest droonid peavad siis kohanema kiirete muutuste, keerulise keskkonna ja liikuvate sihtmärkidega. Demonstratsioonis kasutatud sihtmärgid ei liikunud.»