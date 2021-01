Tesla tahtis palgata inimest, kes vaidleks Twitteris Elon Muski kriitikutega

Töökuulutuses seisis, et spetsialisti ülesandeks on muuhulgas ka reageerida sotsiaalmeedias Tesla tegevjuhi kohta käivatele kommentaaridele. Vähem kui 24 tundi pärast seda kui meedia selle punkti töökuulutusest üles korjas, võttis Tesla lause maha. Seega värvatav spetsialist nähtavasti ikkagi ei pea Muski eest sotsiaalmeedias võitlema.

Musk on seni ise aktiivselt vastanud Twitteris inimeste küsimustele ja kaebustele. Kuigi ühelt poolt on imetlusväärne see, et tegevjuht klientidele nii personaalselt läheneb, siis teisalt on Musk jällegi korduvalt oma sõnavõttudega üle piiri läinud.