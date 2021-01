FOTOD ⟩ Mazda tuli välja CX-3 mudeliuuendusega

«Mudelil on menuki staatus, seega ootasime mudelivärskendust väga,» ütles Mazda Baltikumi turundusjuht Karolis Misevičius. «Edulugu kindlasti jätkub ning autojuhid saavad lisaks krossoveri suurepärasele välimusele ja juhitavusele nautida ka uut mootorivalikut.»

Uuendatud Mazda CX-3 välimus on jäänud suuresti samaks – autol on eristuvad jooned ja sportlik siluett.

Auto interjöör põhineb Mazda Kodo disainifilosoofial, mille keskmes on ergonoomilisus ja silmapaistvus. Uuendatud CX-3 interjöör järgib minimalistlikku ja moodsat kujundusjoont. Sõidule keskendumist toetab ka juhi silme ees paiknev pilkupüüdev mootoripöörete näidik.

CX-3 on saadaval 2-liitrise neljasilindrilise Skyactiv-G mootoriga, mis on võimeline sõidu ajal jooksvalt vajadusel kaks silindrit välja lülitama. See võimaldab väikse koormusega sõitude vältel vähendada nii kütusekulu kui ka CO2 emissiooni keskmiselt umbes 14 protsendi võrra.