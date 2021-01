Maailma rikkaimad mehed võitlevad selle üle, kellest saab kosmose kuningas

Tüli on tekkinud SpaceX-i Starlinki ja Amazoni Kuiperi projektide pärast. SpaceX küsis Föderaalselt Sidekomisjonilt luba positsioneerida satelliidid algselt planeeritust madalamale orbiidile. Amazon on selle vastu ja leiab, et see hakkaks teisi satelliite häirima, kirjutab Gizmodo.

Mõlema projekti eesmärgiks on saata kosmosesse satelliidid, mis hakkaksid Maa poole internetti kiirgama. Nii saab viia interneti kõikjale üle maailma.

«Faktid on lihtsad,» seisis Amazoni kirjas. «Me tegime Kuiperi nii, et see ei häiriks Starlinki ja nüüd SpaceX tahab muuta oma süsteemi.»

Amazon leiab, et SpaceX-i uue plaani kohaselt suureneks satelliitide kokkupõrke tõenäosus ja need hakkaksid sidet häirima. «Hoolimata väidetest, mida SpaceX Twitterisse postitab, siis just SpaceX-i muudatused mõjuksid halvasti konkurentsile.»

SpaceX'i rakett FOTO: Malcolm Denemark/AP/Scanpix

SpaceX-i asutaja Elon Musk kirjutas Twitteris selle peale: «Pole avalikkuse huvides panna Starlink halvemasse positsiooni ja eelistada Amazoni satelliite, mis heal juhul hakkavad tööle mitme aasta pärast.»

SpaceX tahab hakata internetti pakkuma vähemalt 12 000 satelliidiga. Praeguseks on ettevõte orbiidile viinud üle tuhande Starlinki satelliidi.