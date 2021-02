VIDEO ⟩ SpaceXi raketikatsetus lõppes jälle plahvatusega

Mehitamata rakett SN9 lendas kümne kilomeetri kõrgusele ja siis tuli uuesti alla, et maanduda samasse kohta, kust toimus startimine. Jaanuaris katsetas SpaceX raketti SN8, mis lõppes samuti plahvatusega, kirjutab BBC.

Hoolimata plahvatusest teatas SpaceX, et kogus katsetusega palju andmeid ja nad jätkavad programmiga. «Ärge unustage, et see oli katsetus ja alles teine kord, kui Starship on sellise seadistusega lennanud,» ütles SpaceXi ülekande kommentaator John Insprucker.

Starship SN9 FOTO: Gene Blevins/ZUMAPRESS.com/Scanpix

«Me peame maandumise kallal veel tööd tegema. Aga eks me kuuleme meeskonnalt, kui nad on andmed läbi analüüsinud,» lisas ta ja ütles, et üldiselt oli tegu väga hea katsetusega.