VIDEO ⟩ NASA marsikopter tegi teise eduka lennu

«Helikopter peatus, hõljus ühe koha peal ja pööras, et suunata kaamera erinevatesse suundadesse,» ütles Ingenuity piloot Håvard Grip. «Siis liikus tagasi «lennuvälja» keskele, et maanduda. See kõlab lihtsalt, aga Marsil helikopteriga lendamise osas on palju teadmata asju. Sellepärast me siin oleme – et teadmata asjades selgusele saada.»