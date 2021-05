GALERIID MUDELITEST ⟩ Hyundai toob Euroopas turule oma luksusmargi

Genesis, mis loodi 2015. aastal Hyundai eraldiseisva luksusdivisjonina, et konkureerida selliste premium-kaubamärkidega nagu BMW, Mercedes ja Lexus, teatas, et hakkab Euroopas müüma nii tavapäraseid kui ka elektrilisi sõidukeid.

«Elektrifitseeritud G80 on esimene täiselektriline Genesises, mis saabub Euroopasse. Sellele järgnevad veel kaks elektriautot, mis pakuvad Euroopa klientidele esimese aasta jooksul kolme Genesise heitgaasivaba auto valikut,» ütles Genesis Motor Europe.

Lee ütles samas, et Genesise kaubamärgil on Euroopa turul rohkelt kasvuruumi, kuna nad võivad pakkuda konkurentsivõimelisemaid elektrisõidukeid, millel on parem hinna ja kvaliteedi suhte kui Euroopa autotootjatel