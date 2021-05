FOTOD ⟩ Eestisse jõudis esimene täiselektriline Lexuse mudel

Tänaseks on saanud UX-ist Euroopa enimmüüdud Lexuse mudel, mille ostetud sõidukite arv küündib üle 30 000 ja mis moodustab Lexuse mudelite segmendist rekordilised 4,3 protsenti. UX 300e loomisel säilitati UX-i disain ja iseloomuomadused ning keskenduti eelistele, mida suudavad pakkuda vaid elektrisõidukid.

«UX 300e on 15 aasta pikkuse elektritehnoloogia arendamise tulemus. Maailmas on müüdud üle 1,8 miljoni Lexuse elektrilist hübriidsõidukit ning umbes 450 000 neist Euroopas. UX 300e meeskonnal oli seega võimalus kasutada ära pikaajalisi teadmisi ja kogemusi akude disainist, tootmisest kui ka elektrisüsteemist. UX 300e on miski, mille kallal Lexus on näinud palju vaeva ja töötanud äärmiselt kannatlikult, sest iga detail peab vastama kvaliteedile, mida inimesed sellelt brändilt ootavad,» ütles Lexus Balticu juht Raigo Kaseorg.

UX 300e peamised omadused

UX 300e elektriline jõuülekanne sisaldab võimsat 150 kW (204 DIN hj) esirattaid vedavat elektrimootorit. Tippkiirus on 160 km/h ja nullist sajani jõuab see 7,5 sekundiga.

UX 300e-le on lisatud täiendav heliisolatsioon, et summutada tuule või kivide tekitatud välismüra. Seejuures pidasid insenerid silmas, et salong ei muutuks ka ebaloomulikult vaikseks ja säiliks sõidutunnetus.

Lisaks suurendati mootori, inverteri, käikude ja suure võimsusega aku jõudlust. Kogu süsteemi jõudluse parandamisega saadi sõiduulatuseks kuni 300 km (WLTP-tsüklis).

Sarnaselt UX-i perekonna teistele mudelitele põhineb UX 300e uuel GA-C platvormil. Tulemuseks on kerge, kuid jäik kere, madal raskuskese ja parem vedrustus, mis parandab roolimise täpsust, juhitavust ja sõidumugavust.

Lexus Linki äpi kaudu saavad juhid nutitelefoni abil kontrollida aku laetuse taset kui ka sõiduulatust. Eri funktsioonide abil on võimalik saada teavitus sõiduki aku täitumise kohta ning ajastada laadimine näiteks enne järgmist planeeritavat sõitu või siis ajaks, mil elektritarbimise hind on madalam. Äpi kaudu on ka võimalik seadistada eemalt auto kliimasüsteemi.