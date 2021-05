KUULA ⟩ NASA kosmoseaparaat püüdis Veenuse atmosfääris kinni raadiosignaali

Möödunud aasta 11. juulil tegi Parker kolmanda möödalennu Veenusest. Kosmoseaparaat kasutab planeedi gravitatsiooni, et lennata päikesele lähemale. Mullu lendas Parker läbi 833 kilomeetri kõrguselt Veenuse pinnast, seisis NASA pressiteates.

Kui Parker Veenusest mööda lendas, siis tuvastas mõõteseade FIELDS madalsagedusliku raadiosignaali. Seda märkas NASA Goddardi Kosmosekeskuse teadur Glyn Collison. Talle meenus, et sarnase signaali püüdis kinni ka Galileo kosmosesond Jupiteri Kuudel umbes 20 aastat tagasi.

Sarnaselt Maale on ka Veenuse ümber ionosfäär, mis on atmosfääri ülemine kiht. Looduslike raadiolainete allikaks on atmosfääris toimuvad elektrilised nähtused.