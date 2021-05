KUULA ⟩ NASA avaldas esimese heliklipi marsikopteri lennust

USA kosmoseagentuur teatas oma pressiteates, et tegemist on esimese korraga kui üks kosmoseaparaat on teise tekitatud heli salvestanud teisel planeedil. Perseverance salvestas Ingenuity neljanda lennu heli, mis leidis aset 30. aprillil.

«See on väga hea üllatus,» ütles teadlane David Mimoun. «Me olime teinud teste ja simulatsioone, mis ütlesid, et mikrofon vaevu püüab Ingenuity heli kinni, sest Marsi atmosfäär summutab heli. Meil vedas, et suutsime kopteri heli selliselt kauguselt salvestada. See salvestus on tõeline kullasoon, mis aitab meil Marsi atmosfääri paremini mõista.»