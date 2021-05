Apple avaldas, miks mullu ei lubatud ligi miljonit rakendust äpipoodi

Ettevõtte pressiteate kohaselt on iga rakenduse kontrollimine vajalik, kuna see aitab kaitsta iPhone’i kasutajaid pettuste, pahavara ja kehva kvaliteediga äppide eest.

215 000 rakendust said Apple’ilt eitava vastuse, kuna need kogusid kasutajate kohta liiga palju andmeid. 95 000 äppi eemaldati pettuse tõttu, sageli seetõttu, et need muutsid oma sisu pärast Apple’ilt heakskiidu saamist.