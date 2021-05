FOTOD ⟩ Volkswagen esitles uut seitsmekohalist Tiguan Allspace mudelit

Mudelile lisandusid uued juhtimis- ja abisüsteemid, interaktiivsed IQ.LIGHT LED-esituled ning puutepaneelid, mis võimaldavad juhtida automaatset kliimaseadet. Tiguan Allspace’i on võimalik tellida ka seitsmekohalisena või kuni 1920 liitrise pagasiruumiga. Uue mudeli eelmüük Eestis algab augustis ning esimesed sõidukid peaksid klientideni jõudma hilissügisel.

Alates turuletulekust 2017. aastal on Tiguan Allspace mudelit müüdud kogu maailmas 1,5 miljonit. Populaarne mudel on soovi korral saadaval ka kolme istmereaga, mis on linnamaasturite segmendis harv nähtus.

Viiekohalise mudelina on pagasiruumi võimalik mahutada 760 kuni 1920 liitrit, seitsmekohaline mahutab 700 kuni 1755 liitrit. Valikulisena saadaval oleva kolmanda istmerea seljatugesid on samuti võimalik alla klappida. Istmeid on võimalik alla lasta ka nii, et need oleksid ülejäänud pagasiruumiga samal kõrgusel, luues seeläbi ühtlaselt tasase pagasiruumi.

Saadaval on kolm bensiini- ja kaks diiselmootorit. Soovi korral või sõltuvalt varustusest on võimalik paigaldada ka 7-käiguline topeltsiduriga käigukast. Lisavarustusse kuuluv 4MOTION nelikvedu tagab optimaalse veojõu.

Uue Tiguan Allspace’i pikkus on 4723mm, mis on eelkäijast 22mm pikem.

Kõiki kolmetsoonilise automaatse kliimaseadme funktsioone - konditsioneeri, kütet ja ventilatsiooni - saab juhtida keskkonsoolis paikneva digitaliseeritud mooduli kaudu. Klassikalisi nuppe asendavad nüüd puutetundlikud nupud ja liugurid. Juhil on võimalik jälgida kiirust, saada teejuhiseid ning hoiatusi esiklaasinäidikult. Lisavarustuses olev Trailer Assist abistab juhti haagise manööverdamisel. Haagise maksimaalne kaal on 4MOTION nelikveolisel versioonil kuni 2,5 tonni.

Esmakordselt on Tiguan Allspace mudelile lisatud ka osaliselt autonoomsel režiimil sõitmist võimaldav jubiabisüsteem Travel Assist. Sõltuvalt käigukastitüübist võimaldab juhiabi sõidukil osaliselt üle võtta roolimise, pidurdamise ja kiirendamise kiirustel 0 km/h (topeltsiduriga käigukastiga) ja 30 km/h (manuaalse käigukastiga) kuni 210 km/h. Seda saab Travel Assist teha tänu tuttavatele süsteemidele nagu adaptiivne püsikiirushoidik (ACC) ning reahoidmisabiline Lane Assist (standardvarustuses).