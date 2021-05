FOTOD ⟩ NASA marsikulgur avastas salapärased kivid, mille päritolu teadlased hakkavad uurima

Kulgur on põhjalikult pildistanud Jezero kraatri pinnast ja uurinud oma robotkäe küljes oleva laseriga lähedal asuvaid kive. Perseverance'i missiooni teadlased tahavad teada, ka tegemist on vulkaaniliste või settekivimitega, kirjutab space.com.

Vulkaanilised kivimid on nagu geoloogilised kellad, mis aitavad teadlastel paremini mõista Jezero kraatri ajalugu ja selle kujunemist. Settekivimid suudavad aga paremini säilitada Marsi elu, kui see on kunagi Jezero kraatris olnud.

Kivid, mida Perseverance uurima hakkab FOTO: NASA/JPL-Caltech/ASU/MSSS

Olukorra muudab aga keerulisemaks see, et kivid on aja jooksul erodeerunud ja tuul on need katnud tolmu ning liivaga. «Kui vaatad kivide sisse, siis näed ka nende lugu,» ütles Perseverance'i projekti teadlane Ken Farley. «Mida rohkem kive uurid, seda rohkem teada saad.»

Perseverance maandus Marsil 18. veebruaril. Tegemist on viienda kulguriga, mille NASA on lähetanud punast planeeti uurima.

Lisaks elu märkide otsimisele valmistavad Perseverance'i uuringud ette ka võimalikku mehitatud lendu Marsile ja ehk lõpuks ka koloonia asutamist. Selleks on kulguriga kaasas muuhulgas seade, millega katsetati ka hapniku valmistamist Marsi atmosfääris leiduvast.