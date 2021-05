FOTO ⟩ Hubble'i teleskoop pildistas enam kui miljardi valgasaasta kaugusel asuvat galaktikaparve

Tumeaine on aineliik füüsikas, mida ei ole näha, kuid mida on tunda tema raskusjõu tõttu.

«Vaadates seda galaktikaparve, kus on sadu galaktikaid, on hämmastav mõelda, et vähem kui sada aastat tagasi pidasid paljud astronoomid Linnutee galaktikat ainsaks,» seisis NASA teates.